¿Brereton sigue en Southampton? DT se refirió a su futuro

El futuro de Ben Brereton en Inglaterra vuelve a estar en el aire. El delantero regresó al Southampton tras su préstamo en el Sheffield United, pero su continuidad está lejos de estar asegurada. El nuevo DT del club, Will Still, fue consultado sobre el tema y no fue totalmente certero a la hora de hablar sobre el seleccionado chileno.

🗣️ ¿Qué dijo el DT de Southampton sobre Ben Brereton?

El técnico quiere evaluar a todos antes de tomar decisiones. En conferencia, Will Still confirmó que se tomará un tiempo para analizar a todo el plantel, incluyendo a Ben Brereton. "Necesitamos observar bien a todos estos jugadores en un nuevo entorno".

Además, aseguró que cuando llegue el momento, se hablará de forma honesta con el delantero y con el club.

🧩 ¿Brereton tiene espacio en el Southampton 2025/26?

Por ahora, el panorama es desfavorable para el chileno. Southampton ya fichó a su quinto delantero, el estadounidense Damion Downs, por más de 9 millones de dólares. La competencia es alta, y eso reduce las chances de que "Big Ben" tenga minutos esta temporada.

Brereton celebrado con el Sheffield. Foto: Imago

📊 ¿Cuáles fueron sus números en Sheffield United?

Brereton mejoró su rendimiento tras dejar Southampton e ir al Championship. 13 partidos sin goles en Premier League con Southampton. En Sheffield United: 4 goles y 3 asistencias en 17 encuentros.

Ese rendimiento renovó el interés de algunos clubes, aunque por ahora no hay ofertas formales.