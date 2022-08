Celta de Vigo se sumó al interés por el fichaje de Ben Brereton

El nombre de Ben Brereton en el presente mercado de pases europeo ha aparecido en el horizonte de varios equipos, tanto en el fútbol inglés como el español. Este viernes, desde el viejo continente aseguraron que el chileno sumó el interés del Celta de Vigo.

De acuerdo a lo publicado por el periodista Patick Boyland del portal The Athletic, el conjunto español tiene en carpeta al seleccionado nacional para reforzar su ataque con la temporada ya iniciada en la liga de aquel país.

El elenco gallego está dispuestos a abrir la billetera para desembolsar el pase del atacante nacional, tasado 16 millones de euros, y negociar la cantidad del sueldo que podría recibir.

Así, Brereton sigue sumando pretendientes en Europa, donde ya se ha visto en el horizonte de Sevilla y también en diversos clubes de la Premier League como Everton, Brighton, Newcastle y West Ham United.

Celta Vigo join race for Blackburn's Ben Brereton Diaz. Reports of #EFC bid currently premature, but they have tracked him



Elsewhere, Niels Nkounkou on course to sign new deal and head on loan to Cardiffhttps://t.co/Yg7KS4aM7L