DT de Blackburn y continuidad de Brereton: Me lo llevé a casa, cerré la puerta y no le permití salir

El director técnico de Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson, celebró la continuidad del chileno Ben Brereton Díaz en su equipo y bromeó para explicar cómo lo hizo para que se quedara.

Tomasson expresó en conferencia de prensa: "Después del partido de Blackpool lo llevé a casa, cerré la puerta y no se le permitió salir de la casa (entre risas)".

Después habló de forma más seria: "Es un gran cumplido para Ben, la forma en que ha estado actuando. Ha sido extremadamente profesional para Rovers . No todos los jugadores son así".

Rovers jugará este sábado a las 10:00 horas (14:00 GMT) contra Bristol City.

🗣️ JDT jokes on Brereton Diaz: "After the Blackpool game I brought him home, closed the door and he was not allowed to leave the house!



It's a big compliment for Ben, the way he’s been acting. He's been extremely professional for #Rovers. Not every player is like that."



🔵⚪️ pic.twitter.com/wfhQEVTh1C