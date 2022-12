DT del Blackburn palpita salida de Brereton: Si vienen con una cantidad alta, no podemos decir que no

El técnico del club inglés Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson, se refirió al futuro del delantero chileno Ben Brereton a la espera de un nuevo mercado de fichajes y aseguró que si un equipo llega con una buena cantidad de dinero, no podrán negarse a una eventual salida.

"Cuando hablo con Ben, creo que está muy feliz aquí en este momento. Para él tal vez no sea la mejor opción irse a otro club a mitad de temporada", dijo el sueco al programa Lancs Live.

"No siempre es la mejor decisión, pero al final del día se trata de la oportunidad. Si vienen con una cantidad muy alta, no podemos decir que no. No lo sabemos, nadie lo sabe", añadió.

El ex seleccionado de su país fue más allá y explicó que "si es una oferta baja, diremos que no de inmediato. Nunca se sabe lo que va a pasar en el fútbol. Me encantaría que el muchacho firmara un contrato y se quedara conmigo".



"El es extremadamente profesional, está haciendo todo lo posible todo el tiempo. Tal como lo señalé en el verano", completó.