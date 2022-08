En Inglaterra afirmaron que Bournemouth entró en la carrera por fichar a Ben Brereton

El delantero chileno Ben Brereton sigue en el radar de algunos equipos de la Premier League y en esta ocasión figuró como alternativa para Bournemouth, recién ascendido.

El ariete de Blackburn Rovers disputa la última temporada de su contrato con el club de la Championship League, donde ya ha anotado dos golazos en tres fechas.

Sin embargo, desde la división de honor del fútbol inglés lo tienen como una opción para reforzar la ofensiva y en esta ocasión el equipo de Kings Park expesó su interés y realizó algunas consultas sobre el selecciónado chileno, según reportó el periodista Owen O'Brien.

Además de dicha escuadra, Leeds United y West Ham United se han mostrado interesados en Brereton.

🚨Exclusive: Understand Bournemouth have made the first move to sign Blackburn forward Ben Brereton Díaz, by making contact with the players representatives - No bid yet, but interest and contact made, with the 23yo eager to play Premier League football. ✍️🍒 #AFCB #Rovers pic.twitter.com/rbjMhp8TGe