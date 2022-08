Everton agilizó sus tratativas para contar con Ben Brereton

Cuando resta poco más de una semana para que se cierre el libro de pases en Europa, el nombre del delantero chileno Ben Brereton sigue dando vueltas en varios clubes.

Es el caso de Everton, que hace poco mostró interés en el jugador hoy perteneciente a Blackburn Rovers.

De acuerdo a las últimas informaciones emanadas desde Inglaterra, el elenco de Liverpool está realizando algunos movimientos financieros para contar con el seleccionado nacional, sobre todo luego de que Chelsea manifestara su interés por Anthony Gordon, extremo perteneciente al cuadro "toffee".

Everton are making a move for Blackburn Rovers attacker Ben Brereton Diaz as they look for ways of spending an Anthony Gordon windfall.



- Alan Nixon