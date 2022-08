Jon Dahl Tomasson: Brereton está lidiando con una situación difícil

El técnico de Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson, dijo que es incapaz de entregar una actualización sobre el delantero nacional Ben Brereton, que figura como una de las opciones de salida del club en el filo del cierre del mercado de pases.

"No puedo dar una actualización", respondió en una rueda de prensa.

"Aún está sonriendo, estuvo pescando en su día libre", agregó el danés.

"Está lidiando con una situación complicada para un joven. Es un gran jugador. Me encantaría si Ben se queda", completó.

Brereton asoma como una alternativa para dejar Rovers, tomando en cuenta que le queda solo un año de contrato y si el club no lo vende en este mercado, podrá negociar gratis desde enero.

