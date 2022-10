¿Qué dijo Ben Brereton sobre el interés de AC Milan?

El delantero Ben Brereton otra vez fue figura en Blackburn Rovers, con un golazo para la victoria 2-0 sobre Sunderland, por la Championship League, y tras el encuentro habló sobre el interés que tiene el club italiano AC Milan en quedarse con sus servicios.

La cadena televisiva Sky Sports lo entrevistó luego de su gran actuación y le preguntaron acerca de un eventual fichaje por los rossoneri, señalando que "no se trata de mí, me gusta hacer goles y por eso tengo una sonrisa, así que está todo bien".

En lo referido a su equipo, dijo que le deja buenas sensaciones porque "podemos ganar de local y visita, tenemos un buen grupo, todos juntos y con el equipo. Lo mostramos en la cancha, todos estuvimos muy bien. Es un buen inicio y tenemos que seguir adelante".

Rovers marcha en el primer lugar del torneo del ascenso inglés con 27 puntos.

"I love playing for Rovers and scoring goals, puts a smile on my face" 😁



Ben Brereton Diaz on his way to the San Siro? 😅👀 pic.twitter.com/lfUbtGtigb