"¿Alguien me quiere sacar a toda costa?": Bravo encaró rumores sobre su ausencia en las próximas Clasificatorias

El portero chileno Claudio Bravo usó sus redes sociales para encarar los rumores que aparecieron recientemente sobre su ausencia de la selección en la nueva era de Eduardo Berizzo como entrenador.

A través de Twitter, el capitán de la Roja expresó su molestia contra la nota de La Tercera en la que apuntaron que no estaría contemplado por el "Toto" para custodiar el arco con miras al proceso clasificatorio del Mundial de 2026.

"¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa? Podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS. Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa", escribió el guardameta sobre un extracto en el que se daba a entender de la disminución de sus capacidades bajo los tres palos.

"Más seriedad y respeto. Que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100 por ciento. Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad", añadió.

LIAR! https://t.co/7CIBlo48jz pic.twitter.com/tRKstXJw8N — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 31, 2022