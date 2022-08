Bravo ante problemas para inscribirlo en la liga española: Es un tema que no nos inquieta

El arquero chileno Claudio Bravo está en una lista de futbolistas de Real Betis que no han podido ser inscritos antes del arranque de la liga española, debido a problemas por el límite salarial impuesto para los equipos.

Por eso, hasta el momento está en duda para el estreno ante Elche, junto a Luiz Felipe, Luiz Henrique, Willian José y a los cuatro jugadores que terminarban contrato al final del semestre anterior, entre ellos Bravo, junto a Joaquín y Andrés Guardado.

El portero nacional habló con Radio Sevilla al respecto y se mostró tranquilo, tomando en cuenta que confía en que el club verdiblanco encontrará la fórmula para resolver este lío.

"De mi parte, existe la tranquilidad de que las cosas se van a resolver, creo que a mí solamente me corresponde la parte futbolística, pero es un tema que no nos inquieta, porque sé que es algo que se va a solucionar y vamos a poder estar compitiendo, no es algo que nos tenga inquietos. Sé que la gente del club está haciendo las cosas de buena manera", declaró.

"Soy una persona sensata, inteligente y sé las situaciones que se puedan presentar en el camino, pero a mí como jugador de fútbol me queda prepararme bien, estar a disposición y ser una ayuda, pero resolver otro tipo de cosas no me corresponde ni me toca, sí confío en el club", aportó.

Luego, se refirió a las posibilidades de Betis para disputar el título en España y dijo que "ya pelear económicamente con los que están más arriba es complejo".

"Hay clubes que tienen la posibilidad de fichar donde quieren, dan la vuelta al mundo y consiguen fichar lo mejor que existe en el mercado, pero acá es distinto y con lo que tenemos las ganas y deseos de hacer las cosas bien, de pelear al máximo cada cosa que nos toque disputar, por lo menos lo vamos a intentar y no vamos a bajar los brazos hasta el final de la temporada, porque es lo que tenemos que hacer", cerró.