Bravo por título de la Copa América 2015: Me quedo con el apoyo y la felicidad de nuestro país

El arquero chileno de Manchester City, Claudio Bravo, conmemoró con un video el título de la selección nacional en la Copa América 2015, que este 4 de julio cumple cinco años, y afirmó que su mejor recuerdo es la felicidad que entregaron a nuestro país con el primer trofeo internacional en la historia de la Roja.

"Sin lugar a dudas un magínifico y gran recuerdo, pero no me quedo con los goles, no me quedo con las atajadas", declaró a través de un registro audiovisual que publicó en su cuenta de Twitter.

"Sí me quedo con la gran entrega y compromiso de todos mis compañeros", continuó Bravo.

"Pero hay algo que jamás se olvidará, y es el gran apoyo y la gran felicidad de todo nuestro país", cerró el portero.

"¿Y cuál fue tu recuerdo de ese día? La felicidad de un país no tiene precio", escribió en la publicación.

Bravo fue capitán del equipo que logró la primera Copa América para la selección chilena.