Johnny Herrera: El arquero número uno en la historia de Chile es Claudio Bravo

El ex portero seleccionado nacional Johnny Herrera aseguró que considera a Claudio Bravo como el mejor arquero de la historia del fútbol chileno, debido a los logros que consiguió junto a la "generación dorada".

En su rol de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Herrera señaló que "para mí el arquero número uno en la historia de Chile es Claudio Bravo. Fue el único que consiguió algo en los 100 años de historia de nuestro fútbol", agregando en el podio a Sergio Livingstone y Patricio Toledo.

Además, respondió a Roberto Rojas, quien lo dejó afuera de su ránking de los cinco mejores arqueros de la historia criolla: "La verdad son declaraciones que no me afectan. Es una opinión, que respeto como la de cualquier persona, pero no me afecta".