20 años de Blanco y Negro en Colo Colo: El Estadio prometido que todavía no cumplen

Un estadio con estándar FIFA 2006 , esa fue la promesa , entre tantas otras, que hizo Blanco y Negro (ByN) el 14 de mayo del 2005 cuando la Asamblea de Socios de Colo Colo votó a mano alzada, y no en las urnas con sufragio secreto como estaba predeterminado, y aceptó por mayoría, que la concesionaria se hiciera cargo del club por 30 años. Sí, sólo 30 años se les dijo a los socios y no se les habló de extensión de contrato como después se firmó.

Ad portas del Mundial de Alemania se dijo que se harían inversiones de nueve millones de dólares y que el recinto quedaría en un nivel similar al de los coliseos de la cita planetaria. Leonardo Véliz, que creyó en ese proyecto inicial y trabajó los primeros meses recuerda en Al Aire Libre que así fue formulado: “el estadio se iba a remodelar no sólo con estándar FIFA. Se dijo que habría asientos numerados, estilo Real Madrid. Donde se pudiera ver el fútbol cómodamente, eliminar hinchas que fueran a trasgredir la fiesta. Para ello se trajo a dos personajes ingleses para que enseñaran cómo lo habían modificado ellos, de los Hooligans al fútbol espectáculo de la Premier League. Hicieron su diagnóstico y allí quedó. Se habló de espacios de comida, recreativos, para que la familia se pudiera entretener. Nada se hizo”.

El gran temor de los hinchas era previo a la asamblea que se rematara el estadio, tal cual ocurrió con la sede de Cienfuegos 41 y el Teatro Monumental, y eso lo entendió ByN, y en el diario La Tercera, el 13 de mayo del 2005, Sergio Guzmán coordinador del proyecto, se los hizo saber así: “si los socios nos dicen que no, nos vamos. Pero eso sería decir que los propios colocolinos están avalando que el club, incluido el estadio se remate al mejor postor”.

El estadio prometido a Colo Colo que no ha cumplido ByN

Previo a la quiebra la directiva del Cacique presentó el proyecto Súper Estadio, que significaría la ampliación del Monumental a 80 mil espectadores, y con los grupos inversores se podría pagar la deuda como recuerda en Al Aire Libre el entonces vicepresidente planificación y proyectos Hugo Cumin: “nosotros calculábamos que con 35 ó 40 millones de dólares lo hacíamos, y que con la explotación de todos los servicios que íbamos a dar y con nuestro propio estadio íbamos a pagar de más es deuda”, lo que se traducía en una concesión de sólo 15 años.

Hay directivos de Colo Colo que creen que al ver que podían llegar esos recursos se apresuró la quiebra del club para impulsar el modelo de Sociedades Anónimas (SAD), en lo que concuerda Hugo Cumin: “así es. Yo creo que hubo ahí un manejo político, hubo gente que se reunió, hicieron quebrar a Colo Colo primero, para poder terminar de quebrar el resto de los de los clubes. Con los recursos del estadio Colo Colo iba a pagar las deudas y podría haber tenido su estadio nuevo hace ya 20 años”.

Cumin reseña que había inversores de alto nivel para echar a andar el proyecto que era muy ambicioso: “recibimos ofertas del grupo que está a cargo de los de los Chicago Bulls, recibimos ofertas de Perú, eran dos o tres más, porque se iba a hacer con Walter Lavalleja que había estado involucrado en las obras del estadio Beira Río, el Azteca y Monumental de Lima entre otros. Incluso estuvimos en Japón en ese tiempo, había mucha gente interesada, empresas grandes, perfectamente pudo ser la Toyota o cualquier marca importante de Japón, y justo vino la quiebra”.

Cuando se hizo la votación en el directorio del club para lograr la concesión Cumin les habló del proyecto: “pero desestimaron la llegada de los inversores porque así no se podía echar a andar ByN. Y me dijeron que si se aprobaba podríamos hacer el estadio, y no cumplieron”.

El Súper Estadio que pudo tener Colo Colo

Los planes del estadio además de palcos y la ampliación tendría desde la estación del metro San Joaquín, no de Pedrero, una ruta comercial que también beneficiaba a la comunidad, pero todo eso no se realizó. Además, había otras ideas más osadas recuerda Hugo Cumin: "se había hablado con Horst Paulmann para hacer un puente que conectara el Mall con el estadio, y sus zonas de comercio. Íbamos a hacer 2500 de estacionamiento en subterráneo con acceso independiente a los palcos sin tener que estar demorados como pasa ahora, también un túnel de unos 600 o 700 metros. En ByN supieron de eso, pero no lo realizaron".

Los arreglos de nueve millones de dólares y el nuevo estadio prometido

Ante la consulta qué le parece la inversión prometida de nueve millones de dólares que hizo ByN y si eso realmente cree que se aplicó en la remodelación del recinto o le merece cuestionamientos, Cumin fue bastante claro: “me merece serios reparos. Pero no tengo acceso exactamente a lo que hicieron. Sé que pintaron la escalinata, que trataron de arreglar los baños, que quedaron igual de mal, pavimentaron un poco el anillo. Sí, claro, pero un pavimento no cuesta millones de nueve millones de dólares. A mí me huele mal eso. Y tampoco me cuadra que el estadio cueste entre 100 y 150 millones, no sé cómo sacaron esas cuentas”, remató el gestor que pudo darle un Súper Estadio a Colo Colo, y que ve que luego de 20 años se sigue en las promesas.