Deportes La Serena vs San Marcos de Arica EN VIVO por la Copa Chile 2025: horario y dónde verlo por TV y online

Deportes La Serena vs San Marcos de Arica se medirán en la Copa Chile 2025 en un partido crucial para las aspiraciones de ambos en el Grupo C. El duelo corresponde a la tercera fecha y promete mucha emoción, ya que puede definir al líder del grupo.

Los Papayeros vienen de un empate 1-1 ante Coquimbo Unido en una nueva edición del clásico de la cuarta región, un resultado que los mantiene en la pelea. Por su parte, San Marcos llega con confianza tras su victoria 2-1 sobre Cobresal, lo que les permitió sumar puntos importantes.

Ambos equipos igualan con cuatro unidades, por lo que el enfrentamiento podría ser decisivo para que uno de ellos se afirme como líder en solitario de su zona.

Formaciones de Deportes La Serena vs San Marcos de Arica por la Copa Chile 2025

A falta de confirmación oficial, te dejamos las posibles formaciones de ambos equipos para este duelo.

La posible formación de Deportes La Serena: Fabián Cerda; Jeyson Royas, Andrés Zanini, Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca; Sebastián Díaz, Sebastián Gallegos, Juan Fuentes; Gonzalo Jara, Esteban Moreira, Jeisson Vargas. DT: Erwin Durán.

La posible formación de San Marcos de Arica: Nicolás Tameprini; Alejandro Contreras, Javier Rivera, Franco Ledesma; Reiner Campos, Augusto Barrios, Cristobal Caceres, Fabián Rosales, Diego Bravo; Bairon Monroy, Camilo Melivilú. DT: Germán Cavalieri.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Deportes La Serena vs San Marcos de Arica?

El duelo entre La Serena vs San Marcos de Arica es a las 18:00 horas el domingo 9 de febrero y se disputará en el Estadio La Portada de La Serena.

¿Cómo ver por TV y online el duelo entre Deportes La Serena vs San Marcos de Arica?

El encuentro entre Deportes La Serena vs San Marcos de Arica válido por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Chile 2025, no será televisado ni estará disponible en plataformas de streaming.

Sin embargo, podrás seguir el partido a través de AlAireLibre.cl en donde tendrás actualizaciones a tiempo real para no perderte nada del encuentro.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a los Octavos de Final de la competencia, que tiene como vigente campeón a Universidad de Chile.