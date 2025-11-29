Palestino cumplió el gran objetivo que le quedaba esta temporada y garantizó su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, esto luego de golear por 3-0 a Deportes La Serena en La Portada en la Fecha 29 del Campeonato Nacional y achicando aún más el margen de Colo Colo para optar a uno de los últimos boletos de dicho certamen continental.

Con su triunfo en la Cuarta Región Palestino llegó al quinto lugar de la tabla sumando 48 puntos, abrochando así un lugar en la próxima edición de la Sudamericana independiente de lo que ocurra con su partido de la última fecha.

La Serena en tanto sigue estancada en el decimosegundo lugar con 27 puntos y matemáticamente se salvan del peligro del descenso a falta de una fecha.

⚽ Los goles de La Serena vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Luego de una primera mitad sin goles en La Portada la apertura de la cuenta llegó obra de José Bizama en los 71′ minutos de juego, mientras que tres minutos después otro defensa, Ian Garguez, estiró la diferencia con su propio gol.

Pese a que los dirigidos por Lucas Bovaglio se quedaron con uno menos en los 77′ por la expulsión de Facundo Castro, igualmente liquidaron el resultado con la anotación de Joe Abrigo a los 90+2′.

📊 Estadísticas de La Serena vs Palestino

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29
La Serena
29/11/2025 18:00
0
3
Descanso : 0 0
Finalizado
Palestino
  • Esteban Moreira 51′
  • Jeyson Rojas 70′
  • Lucas Alarcon 90′
  • Jose Bizama 71′
  • Ian Garguez 75′
  • Joe Abrigo 90′
  • Fernando Meza 14′
  • Jose Bizama 42′
  • Julian Fernandez 45′
  • Sebastian Salas 85′
  • Joe Abrigo 90′
  • Facundo Castro 78′
90 + 6 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Joe Abrigo
90 + 4 ‘
Palestino
Asistencia : Junior Marabel
90 + 4 ‘
Palestino
Gol regular : Joe Abrigo
90 + 4 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Lucas Alarcon
88 ‘
Palestino
Sustitución entra : Vicente Espinoza
88 ‘
Palestino
Sustitución sale : Francisco Montes
88 ‘
Palestino
Sustitución entra : Antonio Ceza
88 ‘
Palestino
Sustitución sale : Dilan Zuniga
85 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Sebastian Salas
80 ‘
La Serena
Sustitución entra : Jhonatan Kauan
80 ‘
La Serena
Sustitución sale : Joaquin Fernandez
80 ‘
La Serena
Sustitución entra : Daniel Cordero
80 ‘
La Serena
Sustitución sale : Gonzalo Jara
79 ‘
La Serena
Sustitución entra : Manuel Rivera
79 ‘
La Serena
Sustitución sale : Matias Cortes
78 ‘
Palestino
Tarjeta roja : Facundo Castro
76 ‘
Palestino
Sustitución entra : Junior Marabel
76 ‘
Palestino
Sustitución sale : Junior Arias
75 ‘
Palestino
Asistencia : Dilan Zuniga
75 ‘
Palestino
Gol regular : Ian Garguez
71 ‘
Palestino
Asistencia : Joe Abrigo
71 ‘
Palestino
Gol regular : Jose Bizama
70 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Jeyson Rojas
66 ‘
Palestino
Sustitución entra : Facundo Castro
66 ‘
Palestino
Sustitución sale : Ian Alegria
64 ‘
La Serena
Sustitución entra : Bryan Mendoza
64 ‘
La Serena
Sustitución sale : Esteban Moreira
51 ‘
La Serena
Tarjeta amarilla : Esteban Moreira
45 + 2 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Julian Fernandez
42 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Jose Bizama
14 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Fernando Meza
[ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +6 ‘ ] Amonestación para Joe Abrigo.
[ +4 ‘ ] Amonestación para Lucas Alarcon.
[ +4 ‘ ] Asistencia de Junior Marabel en el gol.
[ +4 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Joe Abrigo!
Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Vicente Espinoza.
Cambio: se retira Dilan Zuniga y entra en su lugar Antonio Ceza.
Amonestación para Sebastian Salas.
Cambio: se retira Joaquin Fernandez y entra en su lugar Jhonatan Kauan.
Cambio: se retira Gonzalo Jara y entra en su lugar Daniel Cordero.
Cambio: se retira Matias Cortes y entra en su lugar Manuel Rivera.
¡EXPULSADO! – ¡Facundo Castro ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Junior Arias y entra en su lugar Junior Marabel.
Asistencia de Dilan Zuniga en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ian Garguez!
Asistencia de Joe Abrigo en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jose Bizama!
Amonestación para Jeyson Rojas.
Cambio: se retira Ian Alegria y entra en su lugar Facundo Castro.
Cambio: se retira Esteban Moreira y entra en su lugar Bryan Mendoza.
Amonestación para Esteban Moreira.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +2 ‘ ] Amonestación para Julian Fernandez.
Amonestación para Jose Bizama.
Amonestación para Fernando Meza.
El árbitro da inicio al encuentro.
La Serena
5-3-2
Eryin Sanhueza 1
Eryin
Sanhueza
Jeyson Rojas 4
Jeyson
Rojas
Andres Zanini 2
Andres
Zanini
Nicolas Ferreyra 3
Nicolas
Ferreyra
Joaquin Fernandez 22
Joaquin
Fernandez
Lucas Alarcon 5
Lucas
Alarcon
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Gonzalo Jara 7
Gonzalo
Jara
Matias Cortes 19
Matias
Cortes
Felipe Chamorro 14
Felipe
Chamorro
Esteban Moreira 9
Esteban
Moreira
  • Entrenador
  • 0
    Mario Sciacqua
  • Suplentes
  • 12
    Fabian Cerda
  • 33
    Daniel Cordero
  • 29
    Jhonatan Kauan
  • 32
    Bryan Mendoza
  • 23
    Matias Pinto
  • 8
    Manuel Rivera
  • 15
    Martin Villarroel
Palestino
4-4-2
Sebastian Salas 1
Sebastian
Salas
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Fernando Meza 42
Fernando
Meza
Jason Leon 23
Jason
Leon
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Ian Alegria 41
Ian
Alegria
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
Junior Arias 18
Junior
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 26
    Dixon Contreras
  • 4
    Antonio Ceza
  • 9
    Facundo Castro
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 12
    Ronnie Fernandez
  • 27
    Junior Marabel
  • 6
    Nicolas Meza
13
Faltas Cometidas
9
1
Fuera de Juego
1
25
Posesión de Balón
75
3
Tarjetas Amarillas
5
7
Tiros Fuera
2
3
Tiros a Puerta
6
4
Corners
8
0
Tarjetas Rojas
1
7
Saques de Portería
10
0
Penaltis
0
10
Tiros Libres
13
3
Paradas
3
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
4
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
3
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
0
Corners 1ª Mitad
1
4
Corners 2ª Mitad
7
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
6
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
LA 0 – 3 PAL 29/11/2025
PAL 2 – 1 LA 14/06/2025

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Palestino?

En la última fecha del Campeonato Nacional, La Serena visitará a Deportes Limache el sábado 6 de diciembre, desde las 18:00 horas de nuestro país.

Por su lado Palestino, será local ante Huachipato en La Cisterna el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas.

