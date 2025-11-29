Palestino cumplió el gran objetivo que le quedaba esta temporada y garantizó su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, esto luego de golear por 3-0 a Deportes La Serena en La Portada en la Fecha 29 del Campeonato Nacional y achicando aún más el margen de Colo Colo para optar a uno de los últimos boletos de dicho certamen continental.

Con su triunfo en la Cuarta Región Palestino llegó al quinto lugar de la tabla sumando 48 puntos, abrochando así un lugar en la próxima edición de la Sudamericana independiente de lo que ocurra con su partido de la última fecha.

La Serena en tanto sigue estancada en el decimosegundo lugar con 27 puntos y matemáticamente se salvan del peligro del descenso a falta de una fecha.

⚽ Los goles de La Serena vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Luego de una primera mitad sin goles en La Portada la apertura de la cuenta llegó obra de José Bizama en los 71′ minutos de juego, mientras que tres minutos después otro defensa, Ian Garguez, estiró la diferencia con su propio gol.

Pese a que los dirigidos por Lucas Bovaglio se quedaron con uno menos en los 77′ por la expulsión de Facundo Castro, igualmente liquidaron el resultado con la anotación de Joe Abrigo a los 90+2′.

📊 Estadísticas de La Serena vs Palestino

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 La Serena 0 3 Descanso : 0 0 Finalizado Palestino Esteban Moreira 51′

Jeyson Rojas 70′

Lucas Alarcon 90′ Jose Bizama 71′

Jose Bizama 71′ Ian Garguez 75′

Ian Garguez 75′ Joe Abrigo 90′ Fernando Meza 14′

Fernando Meza 14′ Jose Bizama 42′

Jose Bizama 42′ Julian Fernandez 45′

Julian Fernandez 45′ Sebastian Salas 85′

Sebastian Salas 85′ Joe Abrigo 90′ Facundo Castro 78′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Joe Abrigo 90 + 4 ‘ Palestino Asistencia : Junior Marabel 90 + 4 ‘ Palestino Gol regular : Joe Abrigo 90 + 4 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Lucas Alarcon 88 ‘ Palestino Sustitución entra : Vicente Espinoza 88 ‘ Palestino Sustitución sale : Francisco Montes 88 ‘ Palestino Sustitución entra : Antonio Ceza 88 ‘ Palestino Sustitución sale : Dilan Zuniga 85 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Sebastian Salas 80 ‘ La Serena Sustitución entra : Jhonatan Kauan 80 ‘ La Serena Sustitución sale : Joaquin Fernandez 80 ‘ La Serena Sustitución entra : Daniel Cordero 80 ‘ La Serena Sustitución sale : Gonzalo Jara 79 ‘ La Serena Sustitución entra : Manuel Rivera 79 ‘ La Serena Sustitución sale : Matias Cortes 78 ‘ Palestino Tarjeta roja : Facundo Castro 76 ‘ Palestino Sustitución entra : Junior Marabel 76 ‘ Palestino Sustitución sale : Junior Arias 75 ‘ Palestino Asistencia : Dilan Zuniga 75 ‘ Palestino Gol regular : Ian Garguez 71 ‘ Palestino Asistencia : Joe Abrigo 71 ‘ Palestino Gol regular : Jose Bizama 70 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Jeyson Rojas 66 ‘ Palestino Sustitución entra : Facundo Castro 66 ‘ Palestino Sustitución sale : Ian Alegria 64 ‘ La Serena Sustitución entra : Bryan Mendoza 64 ‘ La Serena Sustitución sale : Esteban Moreira 51 ‘ La Serena Tarjeta amarilla : Esteban Moreira 45 + 2 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Julian Fernandez 42 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Jose Bizama 14 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Fernando Meza [ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +6 ‘ ] Amonestación para Joe Abrigo. [ +4 ‘ ] Amonestación para Lucas Alarcon. [ +4 ‘ ] Asistencia de Junior Marabel en el gol. [ +4 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Joe Abrigo! Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Vicente Espinoza. Cambio: se retira Dilan Zuniga y entra en su lugar Antonio Ceza. Amonestación para Sebastian Salas. Cambio: se retira Joaquin Fernandez y entra en su lugar Jhonatan Kauan. Cambio: se retira Gonzalo Jara y entra en su lugar Daniel Cordero. Cambio: se retira Matias Cortes y entra en su lugar Manuel Rivera. ¡EXPULSADO! – ¡Facundo Castro ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Cambio: se retira Junior Arias y entra en su lugar Junior Marabel. Asistencia de Dilan Zuniga en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ian Garguez! Asistencia de Joe Abrigo en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Jose Bizama! Amonestación para Jeyson Rojas. Cambio: se retira Ian Alegria y entra en su lugar Facundo Castro. Cambio: se retira Esteban Moreira y entra en su lugar Bryan Mendoza. Amonestación para Esteban Moreira. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +2 ‘ ] Amonestación para Julian Fernandez. Amonestación para Jose Bizama. Amonestación para Fernando Meza. El árbitro da inicio al encuentro. La Serena La Serena 5-3-2 1 Eryin

Sanhueza 4 Jeyson

Rojas 2 Andres

Zanini 3 Nicolas

Ferreyra 22 Joaquin

Fernandez 5 Lucas

Alarcon 18 Sebastian

Gallegos 7 Gonzalo

Jara 19 Matias

Cortes 14 Felipe

Chamorro 9 Esteban

Moreira Entrenador

0 Mario Sciacqua

Suplentes

12 Fabian Cerda



33 Daniel Cordero



29 Jhonatan Kauan



32 Bryan Mendoza



23 Matias Pinto



8 Manuel Rivera



15 Martin Villarroel

Palestino Palestino 4-4-2 1 Sebastian

Salas 29 Ian

Garguez 16 Jose

Bizama 42 Fernando

Meza 23 Jason

Leon 28 Dilan

Zuniga 15 Francisco

Montes 5 Julian

Fernandez 41 Ian

Alegria 14 Joe

Abrigo 18 Junior

Arias Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

26 Dixon Contreras



4 Antonio Ceza



9 Facundo Castro



2 Vicente Espinoza



12 Ronnie Fernandez



27 Junior Marabel



6 Nicolas Meza

13 Faltas Cometidas 9 1 Fuera de Juego 1 25 Posesión de Balón 75 3 Tarjetas Amarillas 5 7 Tiros Fuera 2 3 Tiros a Puerta 6 4 Corners 8 0 Tarjetas Rojas 1 7 Saques de Portería 10 0 Penaltis 0 10 Tiros Libres 13 3 Paradas 3 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 4 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 3 3 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 0 Corners 1ª Mitad 1 4 Corners 2ª Mitad 7 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 6 Faltas Cometidas 2ª Mitad 3 Últimos enfrentamientos LA 0 – 3 PAL 29/11/2025 PAL 2 – 1 LA 14/06/2025

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Palestino?

En la última fecha del Campeonato Nacional, La Serena visitará a Deportes Limache el sábado 6 de diciembre, desde las 18:00 horas de nuestro país.

Por su lado Palestino, será local ante Huachipato en La Cisterna el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas.