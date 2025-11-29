Palestino cumplió el gran objetivo que le quedaba esta temporada y garantizó su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, esto luego de golear por 3-0 a Deportes La Serena en La Portada en la Fecha 29 del Campeonato Nacional y achicando aún más el margen de Colo Colo para optar a uno de los últimos boletos de dicho certamen continental.
Con su triunfo en la Cuarta Región Palestino llegó al quinto lugar de la tabla sumando 48 puntos, abrochando así un lugar en la próxima edición de la Sudamericana independiente de lo que ocurra con su partido de la última fecha.
La Serena en tanto sigue estancada en el decimosegundo lugar con 27 puntos y matemáticamente se salvan del peligro del descenso a falta de una fecha.
⚽ Los goles de La Serena vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
Luego de una primera mitad sin goles en La Portada la apertura de la cuenta llegó obra de José Bizama en los 71′ minutos de juego, mientras que tres minutos después otro defensa, Ian Garguez, estiró la diferencia con su propio gol.
Pese a que los dirigidos por Lucas Bovaglio se quedaron con uno menos en los 77′ por la expulsión de Facundo Castro, igualmente liquidaron el resultado con la anotación de Joe Abrigo a los 90+2′.
📊 Estadísticas de La Serena vs Palestino
- Esteban Moreira 51′
- Jeyson Rojas 70′
- Lucas Alarcon 90′
- Jose Bizama 71′
- Ian Garguez 75′
- Joe Abrigo 90′
- Fernando Meza 14′
- Jose Bizama 42′
- Julian Fernandez 45′
- Sebastian Salas 85′
- Joe Abrigo 90′
- Facundo Castro 78′
Sanhueza
Rojas
Zanini
Ferreyra
Fernandez
Alarcon
Gallegos
Jara
Cortes
Chamorro
Moreira
- Entrenador
-
0Mario Sciacqua
- Suplentes
-
12Fabian Cerda
-
33Daniel Cordero
-
29Jhonatan Kauan
-
32Bryan Mendoza
-
23Matias Pinto
-
8Manuel Rivera
-
15Martin Villarroel
Salas
Garguez
Bizama
Meza
Leon
Zuniga
Montes
Fernandez
Alegria
Abrigo
Arias
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
26Dixon Contreras
-
4Antonio Ceza
-
9Facundo Castro
-
2Vicente Espinoza
-
12Ronnie Fernandez
-
27Junior Marabel
-
6Nicolas Meza
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Palestino?
En la última fecha del Campeonato Nacional, La Serena visitará a Deportes Limache el sábado 6 de diciembre, desde las 18:00 horas de nuestro país.
Por su lado Palestino, será local ante Huachipato en La Cisterna el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas.