¿Se dará el salto?: Darío Osorio es sondeado por un campeón de la Premier League

El presente de Darío Osorio con el Midtjylland es prometedor, ya que se ha convertido en una pieza fundamental para el entrenador Thomas Thomasberg, con el cual van líderes de la Superliga Danesa, a tres puntos de su perseguidor, el FC Copenhague.

Es por ello que el delantero formado en Universidad de Chile ha sido el blanco para diversos clubes de Europa, los cuales ya piensan en un futuro contar con sus servicios. Durante esta tarde, se sumó otro club interesado, el cual fue campeón de la destacada Premier League.

Según el medio The Sun, el equipo que estaría tras los pasos del jugador oriundo de Hijuelas es el Leicester City, equipo que logró levantar la prestigiosa Premier League el año 2016. El medio británico señala que Osorio sería del agrado del entrenador Ruud Van Nistelrooy, por lo que estarían evaluando su fichaje en el próximo mercado de fichajes.

3 Things to know about Leicester transfer target Dario Osorio@ElliotMackness #LCFC https://t.co/zZ3I8UG45p