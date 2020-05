Atlético Mineiro informó que el ecuatoriano Juan Cazares dio positivo por coronavirus

Atlético Mineiro, club que dirige el ex entrenador de la selección chilena Jorge Sampaoli, informó este domingo que el jugador ecuatoriano Juan Cazares del plantel profesional dio positivo al examen de coronavirus, por lo que fue inmediatamente aislado del plantel, y enviado a cuarentena a su casa.

El elenco brasileño expresó en redes sociales que "se realizó otra batería de pruebas de Covid-19 con atletas, entrenadores y empleados del Atlético. Esta fue la tercera ronda de exámenes semanales. Solo un examen mostró un resultado positivo, el del futbolista Cazares".

"El jugador es asintomático, pero ya ha comenzado su período de aislamiento, lejos de todas las actividades y bajo el cuidado del departamento médico", añadió el escrito del club de Belo Horizonte.

Además, la escuadra de Sampaoli aseguró que ningún otro miembro del equipo dio positivo por lo que seguirán con sus trabajos de forma normal, y que según comentó el médico Rodrigo Lasmar, la institución continúa cumpliendo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.

Neste sábado, foi realizada mais uma bateria de testes da Covid-19 com atletas, comissão técnica e funcionários do Atlético. Essa foi a terceira rodada de exames semanais.



Apenas um exame apresentou resultado positivo, o do atleta Cazares.