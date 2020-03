Atlético Minerio de Jorge Sampaoli anunció una rebaja salarial del 25 por ciento

Atlético Minero de Brasil, club que dirige Jorge Sampaoli, anunció una rebaja salarial del 25% para jugadores, cuerpo técnico y miembros de la comisión directiva, debido a la paralización de la competencia por la pandemia de coronavirus.

La medida fue anunciada por medio de una carta firmada por el presidente, Sérgio Santos Sette, donde seguró que el descuento no afectará a trabajadores que ganen hasta 5.000 mil reales (un poco menos de 1.000 dólares).

Sobre si a algún funcionario no le gusta la mediada, el timonel afirmó a que "sólo pienso defender al club, no estoy preocupado si un empleado se quejó o no. Si alguien está en desacuerdo, me lo comunica y terminamos el contrato".