Bomberos informó que 10 menores murieron por incendio en Centro Deportivo de Flamengo

El Cuerpo de Bomberos de Rio de Janeiro informó que 10 menores, de entre 14 y 17 años, murieron durante un incendio en el Centro Deportivo de Flamengo, el Ninho do Urubu.

El recinto está ubicado en Vargem Grande, en la Zona Oeste de Rio y de acuerdo a lo manifestado por Bomberos hay al menos otras tres personas heridas de gravedad.

Siempre de acuerdo a lo señalado por los combatientes del siniestro, las víctimas estaban durmiendo en un alojamiento del Ninho do Urubu, donde además se encuentran las instalaciones del primer equipo y la comisión técnica del "mengao".

Fiel a lo indicado por Globo Esporte, medio brasileño, el incendio tuvo lugar en la parte antigua del complejo que servía de alojamiento para las categorías inferiores del cuadro carioca.

"La gente tiene este local, que es el alojamiento, donde los jugadores juveniles dormían. La identificación de las víctimas será hecha por la Policía Civil", expresó el teniente coronel de Bomberos Douglas Henaut, a TV Globo.

Fotos mostram o incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/upq3eXF0d8