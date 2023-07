Competencia para Pulgar y Vidal: Flamengo se reforzó con el fichaje de Allan

Flamengo empieza a apuntar a lo que será un exigente segundo semestre de la temporada, y este domingo el elenco "Rojinegro" anunció el fichaje de Allan, quien puede presentar competencia para los chilenos Erick Pulgar y Arturo Vidal en el mediocampo.

El volante de 26 años ya fue dirigido por Jorge Sampaoli cuando el casildense tuvo su paso por Atlético Mineiro, donde se convirtió en uno de sus "regalones" en aquel equipo.

"¡Bienvenido Allan! Nuestro refuerzo firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027", señala la publicación del "Mengao" sobre la incorporación del jugador de 26 años.

De esta manera, Allan llega a Flamengo a pelear un puesto en la zona de volantes, en la que Pulgar se encuentra bien considerado y Vidal más relegado en un papel secundario.

He’s here! Welcome to the Nação, Allan! ❤️🖤 pic.twitter.com/eMbVvKEtfN