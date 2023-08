De mal gusto: Equipo simuló un velorio en estadio de club rival donde falleció un jugador hace días

Jugadores del plantel de Nacional-AM, club de la Serie D del Brasileirao, protagonizaron una polémica debido a que simularon un velorio sobre la misma cancha en que falleció un jugador de su rival Bahía de Feira, que además les prestó el recinto para entrenar.

Los futbolistas posaron en una "actitud infeliz, irrespetuosa e inoportuna", según un comunicado firmado por la Confederación Brasileña de Fútbol, luego de una práctica en el recinto, en la previa al primero de los duelos que sostendrán en los octavos de final del certamen de la Cuarta División.

La CBF repudió "vehementemente" este suceso, pues señalaron que fue un "acto de mal gusto" y que estuvo agravado por el hecho que la semana recién pasada falleció el delantero Deon en ese mismo terreno de juego, "que fue cedido gentilmente" por el club a sus oponentes.

El organismo que rige el fútbol brasileño señaló que solidariza con los familiares y amigos de Deon y que lamenta la falta de empatía y sensibilidad de los contrincantes.

En ese sentido, recordó que la FIFA, la Conmebol y la propia CBF predican el juego limpio y que es necesario mantener respeto por "cuestiones sensibles que no deben ser tratadas como banalidades".

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repudia de forma veemente a atitude infeliz, desrespeitosa e inoportuna dos jogadores do Nacional-AM, ao simular um velório logo após um treino no estádio do Bahia de Feira, clube de Feira de Santana que enfrenta o próprio Nacional… pic.twitter.com/IByybXHYo1