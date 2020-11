Eduardo Vargas: Me pone muy feliz que Jorge Sampaoli tenga confianza en mí

El atacante chileno Eduardo Vargas entregó sus primeras impresiones sobre su paso a Atlético Mineiro. Tras despedirse de manera definitiva de Tigres, "Turboman" mencionó que le "pone muy feliz" que el técnico argentino Jorge Sampaoli haya confiado en su fichaje en el elenco "Galo".

"Me pone muy feliz que Sampaoli tenga la confianza de contar conmigo y voy con un reto muy grande a Brasil", declaró el delantero a Univisión.

Respecto a su salida del conjunto mexicano, apuntó que: "Me voy lleno de cosas importantes que gané acá en Tigres y me llevo amistades también en el equipo. Me dio muchas pena despedirme de mis compañeros. Quiero agradecerle a la afición que siempre creyó en mí y siguen creyendo".

Vargas arribará este sábado a Belo Horizonte para someterse a los exámenes médicos de rigor y ser presentado oficialmente como jugador de Atlético Mineiro, elenco en el que se reencontrará con Jorge Sampaoli cuatro años después.