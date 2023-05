El castigo no funcionó: Barras formadas por mujeres y niños generaron incidentes en Brasil

La goleada de Sport Recife por 4-1 ante ABC pasó a segundo plano en la Serie B de Brasil debido a los incidentes protagonizados por las fanaticadas, que tuvieron en las gradas únicamente a mujeres y niños debido a una sanción.

El castigo por parte del club local impidió el ingreso de hombres a las localidades del Estadio Ilha do Reiro para evitar hechos de violencia. Evidentemente el partido no terminó con el resultado que se planeó.

Durante el duelo, las mujeres de ambas barras intercambiaron gritos y gestos obscenos, además de amagos para iniciar una pelea. Sin sectores inhabilitados a modo de "colchón", la tensión fue escalando al cierre del primer tiempo y se derribó una insuficiente valla que dejó libre acceso a la reja de separación.

Un guardia logró disuadir a las hinchas dueñas de casa para evitar una estampida y eventual gresca en el sector visitante. Cabe señalar que el juego siguió con normalidad.

El hecho enciende las alarmas de lo que pueda pasar en el Campeonato Nacional, pues la ANFP, en su castigo a Universidad de Chile por los desórdenes ante Universidad Católica, impuso que el Superclásico contra Colo Colo también sea únicamente con mujeres y niños (de hasta 12 años) en las gradas.

Revisa algunos registros de lo ocurrido en el ascenso brasileño:

NO DETALHE (2)



No vídeo postado há pouco no Instagram de @felipelunasi, fica bem claro que todo mundo tava buscando briga. As torcedoras do Sport também derrubaram a grade de isolamento e se aproximaram das do ABC. pic.twitter.com/Zsrpeb3o69