¿Erick Pulgar no fue campeón con Flamengo? El debate en redes tras la final de la Copa de Brasil

Flamengo se coronó este miércoles en la Copa de Brasil tras ganar en los penales la final a Corinthians, y en los festejos acaparó la atención en redes sociales, además del récord de Arturo Vidal, la premiación a Erick Pulgar, quien no disputó ningún minuto en el torneo.

El volante, quien está lesionado, estuvo junto al plantel y recibió la medalla de campeón, y festejó con el plantel la conquista del título.

Sin embargo, los fanáticos remarcaron que el nortino no suma título en su palmarés, no solo por no haber jugado partido alguno, sino porque ni siquiera estuvo inscrito para participar en el certamen copero.

De hecho, Pulgar sólo pudo ser inscrito para participar en el Brasileirao y la Copa Libertadores, donde sí ha tenido minutos.

Al contrario que Pulgar, quien si está consignado para los festejos es Mauricio Isla, lateral de Universidad Católica, ya que alcanzó a estar citado con Flamengo en un partido de Copa de Brasil, antes de su fichaje con los cruzados este 2022.

Pulgar no alcanzo como llego después de la inscripciones de esta copa quedó fuera de la nómina de Flamengo — Raymond21🤟 (@Nano_Maldonado2) October 20, 2022

El que jugó fue Isla,no Pulgar — J O R G E (A M P U E R I S M O) (@jdelacato010) October 20, 2022