Flamengo de Mauricio Isla se proclamó bicampeón del Brasileirao en dramática fecha final

Flamengo, que contó con el chileno Mauricio Isla como titular, se proclamó campeón del Brasileirao 2020 este jueves, al quedar como líder del certamen en la última fecha pese a sufrir una derrota de 2-1 ante Sao Paulo en el Morumbí.

La actuación del seleccionado nacional se dio hasta los 74 minutos de juego, cuando fue reemplazado por Matheuzinho.

En el desarrollo del cotejo, el elenco del "Huaso" vio comprometidas sus opciones justo antes del descanso, cuando Luciano abrió el marcador para los locales con un perfecto tiro libre, en los 45+5'.

Tras el descanso, los dirigidos por Rogerio Ceni llegaron a igualar mediante el tanto de cabeza de Bruno Henrique (51'), pero solo ocho minutos después, Pablo volvió a desnivelar la cuenta en favor del "Tricolor Paulista".

Los intentos por el "Fla" de volver a emparejar el resultado fueron contenidos por el aplicado planteamiento de los dueños de casa, terminando el encuentro con la derrota, lo que hacía poner el suspenso en el terreno de juego.

Jogadores do Flamengo acompanham o jogo do Inter no gramado. Natan, tenso, ficou de longe. Na arquibancada, Landim e outros dirigentes também no celular. #trmorumbi #gefla pic.twitter.com/QIc3DsontY