Flamengo informó que Erick Pulgar sufrió una fractura

Flamengo comunicó en sus redes sociales que el volante chileno Erick Pulgar sufrió una fractura que lo tendrá al margen de las competencias que enfrentará el conjunto carioca.

"Erick Pulgar sufrió una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho en el clásico del sábado" ante Botafogo, señaló la institución sobre el exjugador de Fiorentina.

El formado en Antofagasta inició su tratamiento junto al elenco "rubro negro" y por ello se perderá algunos partidos, como el de esta noche ante Independiente del Valle en la Recopa Sudamericana.

O atleta Erick sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito no clássico de sábado. Iniciou tratamento no CT. #CRF