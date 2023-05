Flamengo multó y apartó del equipo a uno de sus jugadores en el día de su cumpleaños

El club brasileño Flamengo comunicó la determinación de multar, retirar de la convocatoria y apartar del primer equipo al futbolista Marinho, justo el día en que cumplió 33 años.

La información fue publicada por la institución carioca apenas tres horas después que subió un posteo para felicitarlo por un nuevo año de vida.

"El Club de Regatas de Flamengo informa que el deportista Marinho fue multado, retirado de la convocatoria del último partido y entrenará en un periodo alternativo por un tiempo indeterminado", informó el "Fla".

De acuerdo a la información publicada por Globo Esporte, fue a raíz de su negativa a viajar a Chile para enfrentar a Ñublense. Para ello, acusó dolores musculares y no acató las órdenes de la comisión técnica ni del DT, Jorge Sampaoli, quien instruyó que todo el plantel formara parte de la delegación.

Hoje é aniversário do nosso atacante Marinho, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Manto em 2022! Parabéns, felicidades e SRN, Marinho! 👏🎂❤️🖤#CRF pic.twitter.com/4TI5n65NRs