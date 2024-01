El club brasileño Palmeiras cambiará temporalmente de estadio por problemas con el pasto sintético de la cancha del Allianz Parque de Sao Paulo.

A través de un comunicado, se señaló: "Palmeiras informa que, debido a las actuales condiciones del terreno de juego del Allianz Parque, sólo volverá a disputar partidos en el estadio cuando el Real Arenas cumpla con su obligación de realizar un adecuado mantenimiento del terreno de juego".

"Es importante destacar que el problema no es el césped sintético, implementado precisamente con el objetivo de ofrecer a los deportistas una superficie siempre en perfectas condiciones, sino el desprecio de la superficie por la calidad del campo, que requiere mejoras urgentes", añadió.

"Debido a la irresponsabilidad de terceros, no tenemos derecho a poner en riesgo la integridad física de los profesionales, ya sean del Verdão o de los equipos contrarios", continuó.

"Si la empresa de superficies Allianz Parque insiste en retrasar la necesaria solución a este grave problema, exigiremos el cierre del recinto a los organismos competentes", cerró.

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo.



