Parraguez y Palacios fueron testigos de incidentes de hinchas en empate de Sport Recife y Vasco da Gama

Los chilenos Javier Parraguez y Carlos Palacios fueron testigos de los incidentes que provocaron hinchas este domingo en los minutos finales del duelo entre Sport Recife y Vasco da Gama, en el Brasileirao B.

En el tiempo agregado, Raniel anotó de penal el gol del empate 1-1 a favor de Vasco da Gama, visitante en Recife, y fue con actitud provocador a celebrar frente a la hinchada local, que empezó a lanzar objetos a los jugadores en su festejo.

Segundos después, el plantel de Vasco tuvieron que dejar rápidamente la cancha, ya que los torcedores de Sport Recife empezaron a invadir la cancha.

Las fuerzas de seguridad intentaron controlar los incidentes y fueron agredidos al borde del terreno de juego. Por su parte, el árbitro Raphael Claus decidió suspender el compromiso, pese a que se estaba disputando el tiempo agregado.

En lo deportivo, Palacios fue suplente e ingresó en el minuto 72, siendo testigo directo en la cancha del caos en Recife.

"Parragol", en tanto, estuvo en la banca y también pudo ver la confusa situación en la cancha.

Após a comemoração de Raniel, do Vasco, de gols de pênalti nos acréscimos, torcida do Sport invade o campo e confusão generalizada se instala na Ilha do Retiro pic.twitter.com/unkUPb0iuC