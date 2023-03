Partido de Inter dejó lamentables escenas: Hincha entró con una niña en brazos a agredir a jugador

El encuentro del Campeonato Gaúcho que midió a Inter de Porto Alegre con Caxias por las semifinales, en el Estadio Beira Rio, dejó una serie de escandalosas imágenes luego del pitazo final, pues se desencadenó una batalla campal en que además de jugadores participaron integrantes del cuerpo técnico e hinchas.

El equipo que fichó a Charles Aránguiz fue eliminado del torneo por penales tras igualar 1-1 lo que desató una pelea en la que incluso un fanático de los "colorados" entró a la cancha con una menor en brazos y agredió a un jugador de los visitantes.

Revisa las lamentables escenas:

