Pelé: Es un día muy triste para el deporte brasileño

El astro brasileño Pelé, para muchos el mejor jugador de la historia, lamentó la muerte de diez personas en un incendio ocurrido este viernes en una sede del club Flamengo y afirmó que "es un día muy triste para el deporte brasileño".

La leyenda del fútbol mundial se pronunció a través de sus redes sociales, en las que manifestó su dolor por la tragedia ocurrida "en un lugar donde los jóvenes persiguen sus sueños".

El desastre ocurrió esta madrugada en el Centro de Entrenamiento del club más popular del país, situado en la zona oeste de Río de Janeiro, y, según las primeras informaciones oficiales, seis de las víctimas pertenecían a las divisiones inferiores del equipo.

Las llamas se desataron en uno de los alojamientos del llamado Ninho do Urubu, donde dormían jugadores de la base del Flamengo, todos menores de 18 años.

El suceso ha despertado al solidaridad del mundo del fútbol, que en el propio Brasil y alrededor de todo el planeta ha expresado su pesar por la tragedia sufrida por el que es el club más popular del país.

Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do @Flamengo - um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro. https://t.co/yQ3XmyxehS