Presidente de Santos rebatió críticas de Sampaoli: Trajimos todo lo que pidió

El presidente de Santos FC, José Carlos Peres, salió al paso de las acusaciones que hizo el entrenador Jorge Sampaoli, quien criticó públicamente al club por demorarse en el fichaje de un centrodelantero.

"Busqué todo lo que pidió", señaló el dirigente, quien agregó, según Globo Esporte, que "en el mercado no se puede contratar a un nueve de una noche para el día siguiente".

"Nunca un entrenador tuvo a tantos jugadores cedidos como le fui a buscar. Busqué todo lo que pidió y ahora es el 9. Como antes fue el 3. Busqué dos 3 de nivel, un volante... El 9 es la mayor dificultad, Santos tiene una obligación de pago de salarios, no será de una noche para el día", señaló.

"Ambas partes necesitan entenderlo. Tienen que hacer un sacrificio", apuntó.

"El DT está en lo correcto", estimó Peres, quien cree que es valiosa la "voluntad extrema" que tiene Sampaoli para ser campeón, pero "el club debe tener cuidado en no quebrar. Si estuviera en su lugar, haría lo mismo, así que no me sentí ofendido".