Santos FC recordó a Bob Marley en su cumpleaños: Sentía gran adoración por el "Peixe"

El club brasileño Santos FC dedicó un mensaje especial a la leyenda del reggae Bob Marley, quien está de cumpleaños este miércoles 6 de febrero.

La escuadra que actualmente dirige Jorge Sampaoli publicó en su cuenta de Twitter una imagen del fallecido músico con la camiseta del equipo y explicó que el jamaicano tenía mucho cariño por el elenco en que militó Pelé.

"El Rey del Reggae Bob Marley cumpliría un año más de vida hoy. Bob sentía gran adoración por el fútbol brasileño y por el 'Peixe'", señaló la institución.

Además, contó que "existe una curiosidad sobre el éxito de Santos en Jamaica es que existe un Santos Football Club en Kingston, creado en 1964".

Bob Marley hubiese cumplido 74 años este miércoles.

