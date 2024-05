Solicitan paralizar el Brasileirao tras catástrofe que afecta a Porto Alegre

La grave situación que se vive en Brasil, específicamente en el estado de Río Grande do Sul debido a los temporales que causaron serias inundaciones en diversos sectores y más de un centenar de muertes y cientos de desaparecidos y heridos, tiene complicado al fútbol de aquel país.

La situación no ha mejorado sustancialmente luego que fuera decretado estado de emergencia el 2 de mayo y los clubes de Porto Alegre, Gremio e Inter, han sufrido daños en la infraestructura tanto de sus campos de entrenamiento como los recintos deportivos, situación que obligó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a suspender sus encuentros por el torneo local hasta el 27 de mayo.

Pero la compleja situación va más allá y, ante el nivel de la emergencia que se vive en el sur de Brasil, el Ministro de Deportes de dicho país, André Fufuca, envió una carta a la CBF solicitando la suspensión del Brasileirao, cuestión que podría resolverse durante la próxima semana. Es más, la Federación Brasileña envió documento a los clubes para conocer su postura sobre el tema.

🚨 Após receber a sugestão do Ministro do Esporte para paralisar o Campeonato Brasileiro, a CBF enviou um documento aos clubes solicitando um posicionamento sobre a questão. pic.twitter.com/pQgV9PhfQJ

La idea ya está tomando fuerza entre algunos futbolistas, es el caso del delantero Hulk, de Atlético Mineiro, quien comentó que para él es mucho más importante la salud y salvar vidas que jugar al fútbol.

“Eu amo jogar futebol, mas hoje o que é mais importante são as vidas, são as pessoas. Se for para o bem de todos paralisar (o Brasileirão) eu também estou de apoio.”



— Hulk



📸 Pedro Souza | Atlético-MG pic.twitter.com/wr2WV4VHc1