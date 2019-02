Vinicius Junior lamentó muertes por incendio que azotó a Flamengo, su ex club: "Recemos todos"

Vinicius Junior, futbolista brasileño de Real Madrid, lamentó el fallecimiento de al menos 10 personas en un incendio en el centro de entrenamiento de su antiguo club, Flamengo, en Río de Janeiro.

"Qué noticia triste! Recemos por todos! Fuerza, fuerza y fuerza", escribió Vinicius, que se formó en el "Mengao", donde llegó con 10 años, en su cuenta oficial de Twitter junto al icono de una cara llorando, tras conocer el accidente ocurrido en Brasil.

Luego escribió: "Solo recordar las noches y días que pasé en el CT me dan escalofríos. Aún no lo creo. Que Dios bendiga a la familia de cada uno".

También reaccionaron Romario, el propio club Flamengo, Corinthians y Fluminense, entre otros.

De madrugada se produjo un incendio en las instalaciones del Ninho do Urubu, que ya ha dejado, según fuentes oficiales, al menos diez fallecidos y dos heridos graves en una zona de alojamiento para canteranos de Flamengo menores de 18 años.

😢 Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao @Flamengo , à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas. #ForçaFlamengo

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares.