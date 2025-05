⚠️ La Roja Sub 17 ya conoce a sus rivales: el difícil grupo que enfrentará en el Mundial de Qatar 2025

La Roja Sub 17 ya tiene calendario y rivales confirmados para su gran desafío mundialista. El sorteo realizado en Doha dejó al equipo dirigido por Sebastián Miranda en un grupo tan complejo como desafiante. Chile enfrentará a tres selecciones de estilos y potencias diferentes en el Grupo K del Mundial Sub 17 de Qatar 2025: Francia, Canadá y Uganda.

Este torneo marcará el debut del nuevo formato con 48 selecciones y se disputará del 3 al 27 de noviembre en el moderno complejo Aspire Zone de Doha. Con el objetivo claro de avanzar a la siguiente ronda, la generación chilena tendrá que demostrar su crecimiento en la fase de grupos. ¿Quiénes son los rivales? ¿Dónde y cómo se juega este torneo? Te lo explicamos a continuación.

✅ Francia:

La potencia europea es cabeza de serie y uno de los favoritos al título. Viene de ser semifinalista del Campeonato Europeo Sub 17 y destaca por su juego físico y ofensivo. Será el rival más exigente para La Roja.

✅ Canadá:

El mejor clasificado de la Concacaf. Sorprendió en el torneo regional por su orden táctico y efectividad en el ataque. Tiene una generación sólida y en crecimiento.

✅ Uganda:

Clasificó como uno de los mejores terceros de la Copa Africana Sub 17. Aunque no tiene tradición mundialista, es un equipo atlético y vertical que puede complicar en transiciones rápidas.

*Chile deberá terminar en los dos primeros puestos del grupo o ser uno de los mejores terceros para avanzar a los dieciseisavos de final.

Este nuevo modelo busca potenciar la visibilidad del talento juvenil en más países, y es la primera vez que se implementa en esta categoría.

🏟️ Todos los partidos se disputarán en el moderno Aspire Zone Complex, ubicado en Al Rayyan, a 9 km del centro de Doha.

⚽ La gran final será en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los recintos icónicos del Mundial Adulto 2022.

Con sede única y alta tecnología, Qatar será el centro del fútbol formativo global durante 25 días.

Los partidos de Chile se jugarán entre el 3 y 10 de noviembre (fechas por confirmar por FIFA). Enfrentará a:

Los tres duelos se disputarán en Doha y definirán su posible paso a octavos.

📺 La transmisión oficial estará a cargo de los canales asociados a FIFA (como DSports, Disney+ o FIFA+) y será informada próximamente.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto de todos los partidos de Chile y la cobertura completa del torneo en Al Aire Libre.

Entre los países participantes destacan:

👉 En Al Aire Libre encontrarás toda la cobertura del Mundial Sub 17 Qatar 2025:

