Sifup por beneficio a ex jugadores: No era un cheque en blanco y necesitaba un punto de partida

Distintas voces se han alzando en contra y a favor del beneficio económico gestionado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) para ex jugadores, siendo la principal crítica la relacionada con la fecha tomada por la directiva del gremio para otorgar el bono.

Ante ello, el presidente de los futbolistas agremiados, Gamadiel García, tomó la palabra y explicó por qué únicamente se sumaron a los jugadores que se retiraron desde 2017, dejando a quienes antes colgaron los botines sin el beneficio.

"No fue al azar, o porque hay más plata en el fútbol o porque somos los súper capos de los sindicatos. Acá se hizo un trabajo, un estudio que habla de lo qué pasa con el jugador después del retiro, con la edad promedio, con los sueldos, y que va enfocado al tema social. Fue aprobado de la mano con la educación, con ayuda sicológica, porque entramos a un mundo laboral distinto. No es solo el fondo, acá hay varias temáticas que se tienen en cuenta", dijo García en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"La desinformación ha generado confusión. Es un bono que se proyecta en un nuestro plan de gobierno, ya lo teníamos listo en 2017, y en ese momento lo trabajamos con la ANFP, con Turner, con el Servicio de Impuestos Internos, con la Inspección del Trabajo... Es un tema que se proyectó y que se trabajó, y hoy tiene sus frutos. Pero no era un cheque en blanco y teníamos que tener un punto de partida, así como también tiene un punto final, que es en 15 años más", explicó.

El dirigente sindical comentó que "los dineros que reciban los ex futbolistas por parte del Sindicato se solicitaron a la empresa Turner que tendrá la televisación de acá a 15 años más, y es importante señalar que el dinero de Turner puede ser usado solo en el proyecto, y no podemos usarlo en la gestión del sindicato".

Y de acuerdo a García, están trabajando a futuro para aquellos futbolistas que no fueron beneficiados por la gestión.

"Son críticas porque no conocen lo que estamos desarrollando para el futbolista que no alcanzó, y a partir de ahí entendemos que hay una problemática. Entendemos la situación, la lamentamos, pero la idea es juntarnos con la gente que está reuniendo a los ex futbolistas para buscar fórmulas de ayuda", dijo.

"Es primera vez que tenemos este acercamiento, porque la última vez fue antes del estallido social para organizar un torneo que teníamos prácticamente listo, con estadio, equipos, horarios, pero no se pudo llevar a cabo", añadió.

"Por ello, ahora no tenemos contraparte, pero esperamos reunirnos pronto con representantes de ex jugadores para saber cuánto abarca este petitorio, qué necesidades tienen y hacerles saber que el Sifup también los está apoyando", expresó García, quien expresó que por ejemplo están trabajando en una Fundación para jugadores que se hayan retirado antes de 2017, así como convenios de salud.