Sifup: Restringir el ingreso de los hinchas del fútbol no es el camino

El Sindicato de Futbolista Profesionales (Sifup), a través de una carta dirigida al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, cuestionó las medidas adoptadas que prohiben el ingreso de hinchas visitantes a los duelos Colo Colo vs. Universidad Católica y Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile y sostuvo que "no es el camino" para "erradicar a los violentistas de los espectáculos deportivos".

"Como sindicato, creemos que una medida como ésta no contribuye en nada al normal desarrollo de la competencia, ya que es una decisión impositiva y simplista, que no va al fondo del asunto para erradicar a los violentistas de los espectáculos deportivos, y que por el contrario, perjudica a los equipos y verdaderos hinchas", sostuvo el Sifup

Del mismo modo, el sindicato argumenta que la medida vulnera la Ley N° 19.327, que establece la obligación de entregar el cinco por ciento de aforo al público visitante.

"Creemos firmemente que restringir el ingreso de los hinchas no es el camino; más bien hay que apuntar a tener protocolos de acción y exigir mayores medidas de prevención y seguridad a los oganizadores", precisó la entidad.

Puedes leer el comunicado completo, firmado por el presidente del Sifup, Gamadiel García, a continuación: