Ministra del Deporte: Las policías tienen facultad para fiscalizar cumplimiento de los protocolos

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, explicó que las policías son las que estarán encargadas de fiscalizar el correcto cumplimiento de los protocolos en el inminente regreso del público a los eventos deportivos que fue anunciado este jueves por el Gobierno.

"La fiscalización está dada tanto por la autoridad sanitaria como por Carabineros y finalmente las policías son las que tienen la facultad para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos y de iniciar sumarios sanitarios o denuncias al Ministerio Público si hay riesgo o estamos frente a un eventual delito sanitario", indicó la titular de la cartera.

"En el caso de los estadios, o de los recintos deportivos en las distintas fases, es súper bueno distinguir el aforo de los deportistas con el aforo de público. Son aforos distintos. Si bien la fiscalización va a ser dada por la autoridad sanitaria y por eventualmente Carabineros, el principal responsable del cumplimiento de estos protocolos es el organizador del espectáculo deportivo, que tiene que cumplir con el protocolo de recinto, no solo de aforo", advirtió.

"El organizador del evento deportivo, en el caso nuestro, es el principal responsable y claramente si no cumple lo más probable es que para el próximo evento deportivo no tenga autorización de funcionamiento, porque acá no nos olvidemos que lo principal es cuidar la salud y la vida de aquellas personas que asisten como de los deportistas que están en ese evento", continuó.

En ese escenario detalló que con las modificaciones al Plan Paso a Paso, "están establecidas tres cosas fundamentales. Primero, el aforo permitido para deportistas, ya sea en espacios abiertos o cerrados y si están permitidos, por ejemplo en cuarentena no está permitido realizar actividad física o deportes en gimnasios o lugares de recintos deportivos cerrados, es lo primero que hay que ver, y con respecto a eso cuál es el aforo máximo con Pase de Movilidad, o sin Pase de Movilidad".

"Segundo tema a ver, los recintos deportivos que se puedan aperturar en cada una de las fases y los protocolos que tengan que cumplir, como protocolo de recinto, aforo de público si está permitido, con los distanciamientos que están indicados al detalle que deben existir, como el aforo de los participantes al evento", complementó.

Finalizando, estimó que "el protocolo con aforos del fútbol está aprobado, se diferencia entre las personas que organizan el evento, personas indispensables para organizar el evento deportivo y están incorporados los medios de comunicación, porque creemos que la libertad de información es fundamental en la democracia y así lo hemos hecho hasta el día de hoy desde que se inició el torneo el año pasado, otra cosa es el público y otra cosa es el plantel, que todo ese aforo lo tiene en el caso del fútbol profesional, Estadio Seguro".