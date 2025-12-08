Colo Colo armó el plantel más caro de su historia para ganar copas en el año de su Centenario. Pero la temporada no pudo ser más mala para el Cacique, quien no pudo conseguir ninguno de los objetivos trazados a principio de año.

Con la mesa servida, gracias a la goleada de Ñublense a Cobresal, el Cacique desperdició la última oportunidad de llegar a la Copa Sudamericana, perdiendo ante el Audax Italiano.

Ahora Blanco y Negro deberá evaluar la contnuidad del DT Fernano Ortiz, que fue un fracaso total reemplazando a Jorge Almirón, y tendrá una larga batalla con sus figuras que ya no quieren seguir en la institución, como Vidal, Pizarro y Cepeda.

📰 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 8 de diciembre