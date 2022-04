Marcelo Jiménez va por una nueva corona en la edición aniversario del Rey de Reyes

Luego de una excelente participación en el Bowl in Connection en Argentina, donde Marcelo Jiménez se consagró campeón en la categoría Open Profesionales, el deportista vuelve a sus raíces para competir en una nueva versión del tradicional Rey de Reyes, campeonato que ha sido parte desde sus inicios, y que este fin de semana vivirá su décimo aniversario.

El representante de la marca Red Bull no sólo quiere llevarse la corona por cuarta vez en la categoría Bowl, sino que además cree que será la ocasión para quedarse por primera vez con el lugar más alto del podio en la categoría Street.

Si bien el Parque Los Reyes es el lugar que lo ha visto crecer profesionalmente, Marcelo no se confía y se ha preparado arduamente para dar lo mejor en la competencia: "He estado entrenando día por medio tres horas en el mismo skatepark. Es una pista que me conozco al revés y al derecho. He estado haciendo además harto cardio, ya que es un circuito que necesita harta resistencia. El bowl es difícil, hay que tener harta fuerza de piernas, sobre todo al competir en las dos categorías como es mi caso", cuenta Marcelo.

Tras el Rey de Reyes, la competencia de skate con más trayectoria en el país, Marcelo no tendrá tiempo de descanso y deberá emprender en los próximos días viaje rumbo a Estados Unidos para participar en el Tampa Pro, donde competirá junto a exponentes mundiales el próximo 28 de abril.