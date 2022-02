DT de Las Marcianitas pidió a ministra del Deporte interceder por sueldos impagos a técnicos y administrativos

Desde enero de 2021, la Federación Chilena de Hockey y Patinaje está viviendo serios problemas de financiamiento, los que además de comprometer la preparación de las deportistas, ha tenido a 15 de sus trabajadores sin recibir su sueldo.

Este complejo e insostenible escenario, ha llevado a que el entrenador de todas las categorías de la Selección Femenina de Hockey (Sub 15, Sub 17 y Adulta, incluidas a las "Marcianitas" que hicieron historia en octubre de 2006 por obtener el primer lugar en el mundial de la especialidad), Rodolfo Oyola, emplazó a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, para interceder en la regularización y pago a los trabajadores afectados.

Oyola señala que "nunca hemos dejado de trabajar, siempre le hemos estado poniendo el hombro al deporte de Chile, nos estamos preparando para eventos internacionales muy importantes que pueden traernos logros, para llenar las tribunas de este gobierno".

En esta línea, el entrenador también enfatiza que "yo, personalmente, quiero pedirle – a la ministra- que interceda y nos ayude con el tema de los pagos, porque están todos atrasados, ya vamos en el noveno mes. Es muy difícil subsistir a través de otros aspectos que no son los que me convocaron acá en Chile".

Por su parte, Rodrigo Quintanilla, director de selecciones Team Hockey Patín, expresó que todos estos trabajadores siguen realizando sus funciones sin sueldo. "El amor a la camiseta lo tenemos grabado a fuego", señaló, y sobre este conflicto indicó que los recursos para 2021 están aprobados, sin embargo "El Instituto Nacional de Deportes (IND) no libera los fondos, porque hay dos proyectos en rendición y mientras estos no se regularicen no entregan los recursos.

Asimismo, el director de selecciones Team Hockey Patín, agrega que los fondos deberían liberarse a través del Plan de Desarrollo Estratégico (PDE), para el pago de los sueldos de Rodolfo Oyola, entrenador; Fernando Vergara, preparador físico; Alejandro Villalobos, kinesiólogo; Felipe Quintanilla, entrenador de arqueros; Alonso Jiménez, segundo entrenador y a Humberto Castro, utilero; además de los técnicos de carrera, de artístico y de skate, y administrativos, donde se encuentra el contador y la secretaria.