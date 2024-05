Francisca Crovetto y Héctor Flores ganaron la Copa del Mundo de Tiro Skeet

Francisca Crovetto y Héctor Flores una vez más demostraron que son de las mejores duplas del tiro skeet a nivel planetario, ya que se proclamaron campeones de la Copa del Mundo de Bakú, Azerbaiyán.

A la instancia final llegaron con el segundo mejor registro de la competencia, 145 de 150 impactos, y en la disputa por el título se impusieron al binomio estadounidense de Jo Vizzi y Dustan Taylor, por 45 a 42.

Es la segunda oportunidad que Crovetto y Flores ganan en una Copa del Mundo, previamente lo hicieron el 2021 en Osijek, Croacia. Y en los Juegos Panamericano de Santiago 2023 remataron en el cuarto lugar, donde Francisca Crovetto, ya clasificada a París 2024, obtuvo el oro en la modalidad individual, todo lo cual es un excelente apronte a su participación en los Juegos Olímpicos.

Gold for Chile! 🇨🇱 🥇



A pair of brilliant performances saw Hector Flores Barahona & Francisca Crovetto Chadid come out on top in the Skeet Mixed Team Final 👏#ISSF | #ISSFBaku pic.twitter.com/VSFCXcMExv