La récord nacional del salto largo Macarena Reyes anunció su retiro

La atleta chilena Macarena Reyes anunció en las últimas horas su retiro del deporte a nivel profesional, decisión que toma siendo récord nacional en salto largo.

A través de sus redes sociales, la deportista expresó: "Me retiro. No más saltos en la arena para mí.

A pesar de ser una decisión ya tomada hace unos años, desde mi última competencia en el Sudamericano Adulto he vivido esta nueva vida de manera silenciosa y un par de veces verbalizada".

"No puedo más de felicidad por todo lo logrado, de 9 años solo quería ganar en el pasaje Los Tilos en San Fernando, muy agradecida por todas las personas que me rodearon en este camino, en especial a mi papá y mi mamá, dieron hasta lo que no tenían para que creciera como atleta, como profesional y como persona. Familia, se baja el telón y nos llevamos a casa muchas medallas", agregó en su explicación.

"Soy tremendamente feliz, entregué todo en la pista de entrenamiento y competencia, no se me queda nada en los bolsillos, entregue la piel y los huevos. Gracias Atletismo por ser mi universidad de la vida, por becarme en la mejor "Universidad de Chile", por conocer a mis grandes amigos y a mi partner de mi vida", finaliza.

Entre sus logros más destacados, están la medalla de oro en el Sudamericano Adulto 2013, una plata en el Iberoamericano 2012 y Sudamericano 2017, entre otros.