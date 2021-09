María José Mailliard y su oro en el Mundial de Canotaje: Es algo histórico e impensado para Chile

La destacada deportista nacional María José Mailliard se mostró muy emocionada tras conseguir una medalla de oro en la final en la prueba individual femenina (C1) en 500 metros del Mundial de Canotaje en Copenhague, Dinamarca.

Mailliard dijo en TVN que "estoy muy contenta, es algo histórico para Chile. Habíamos tenido medallas, pero en un Mundial era algo impensado. Me da mucho orgullo dejar a Chile en los más alto. Me siento orgullosa de ser chilena".

"En los Juegos no alcancé a estar en mi mejor forma, me había quedado esa espinita. Me saqué el mal gusto que me dejó los Juegos. Eso igual es histórico, estar dos veces en un top ten", cerró.

Este domingo irá por otro oro cuando dispute la final por medalla en los 200 metros individuales, a las 07:00 horas de nuestro país (10:00 GMT).