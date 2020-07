Yasmani Acosta destacó regreso de los entrenamientos: Nos ayuda a no estar en desventaja

El permiso del Gobierno para el regreso a las prácticas no beneficia sólo al fútbol, sino que también a varios depostistas de alto rendimiento, razón por la que María José Mailliard (canotaje) y, en particular, Yasmani Acosta (lucha grecorromana) celebraron en diálogo con Al Aire Libre PM la determinación que les permitirá entrenar

"Se puede hacer, siempre que se tomen las medidas de seguridad, Creo que es necesario ir retomando de a poco. Creo que es bueno, pero hay que cuidarse bastante y nos va ayudar para no estar en desventaja con lugares como Europa en los que ya han vuelto a entrenar", dijo Acosta.

"Creo que a todos nos ha afectado. a mí mucho porque mi deporte requiere de una pareja de entrenamiento y al no tenerla es como si no hubiese hecho nada. He logrado mantenerme en forma deportiva haciendo preparación física, pero lucha no he podido hacer durante mucho tiempo", agregó.

Por su parte, María Jose Mailliard, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, manfestó que "la verdad estamos contentos, pero es un gran avance para el deporte en Chile, sobre todos para los clasificados a los Juegos Olímpicos, aunque nosotros estamos buscando una mejor opción que es irnos fuera de Chile, tanto por el clima y para tener la seguridad de entrenar de la mejor manera.

Eso sí, dijo que lo que ella busca hoy es la autorización para salir del país. "En mi caso el canotaje es un deporte que se practica al aire libre y por lo general estamos todos los inviernos fuera del país, estamos a la espera de que nos envíen fuera de Chile, ojalá en los próximos días", indicó.

"Nosotros hablamos con el entrenador y el jueves empezamos con los entrenamientos en la laguna. Antes nos íbamos todos los años a Europa o Colombia, porque acá nos exponemos a resfriarnos y eso nos costaría días de entrenamientos", cerró.