Thiago Silva, capitán de Brasil: Es difícil encontrar palabras y consolarse

Thiago Silva, central y capitán de Brasil, lamentó la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar frente a Croacia (1-1 y 4-2 en penales) a la par que comentó que, a sus 38 años, "quizá no vuelva a tener" la oportunidad de ganar un Mundial con su selección.

"Es muy triste, pero así son las cosas, hay que seguir adelante, estoy orgulloso de lo que hicieron todos, pero así es el fútbol. Es difícil encontrar palabras y consolarse, ya he experimentado decepciones en mi vida, cuando fracasas en un objetivo tan importante, duele mucho", dijo en BeIN Sports.

"Tienes que intentar superarlo. Cuando me caía, me levantaba siempre. Ya veremos, quizá no vuelva a tener esta oportunidad", amplió.