Vinicius llenó de elogios a Neymar: "Si Dios quiere, nos traerá la sexta Copa del Mundo"

El delantero brasileño Vinicius Junior llenó de elogios a Neymar en la previa del partido del próximo viernes ante Croacia, en el que buscarán regresar a semifinales de un Mundial tras dos ediciones en las que se quedaron en cuartos.

"Feliz de estar aquí representando a todos los brasileños y de estar jugando con mi ídolo. Es importante seguir su camino. Está cerca de Pelé en goles y, si Dios quiere, nos traerá la sexta Copa del Mundo", apuntó el jugador de Real Madrid.

Por otra parte, el futbolista de 22 años reveló que el astro del Paris Saint Germain "me dijo que el Mundial es diferente a cualquier otra competición. Ahora lo estoy viviendo y sé lo importante que es esta Copa para nuestro país".

"Me lo dijo Neymar y yo era consciente, pero hasta que no escuché el himno no vi lo grande que es jugar una Copa del Mundo, y todavía más con Brasil, la selección que más títulos tiene", complementó.

Finalmente, Vinicius defendió los bailes que realizaron tras los goles marcados ante Corea del Sur. "Fue una muestra de alegría por estar en cuartos de final de un Mundial. Todos lo hicimos bien. Tite logró meter a todos los jugadores, hasta a Weverton. El desahogo es normal", cerró.