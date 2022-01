Nick Kyrgios dio positivo por Covid-19 antes del Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kyrgios confirmó a través de sus redes sociales que la razón por la que abandonó el torneo de Sydney es su resultado positivo en Covid-19.

"La razón por la que he tenido que retirarme de Sydney es que he resultado positivo en Covid-19. Me siento bien por el momento, sin síntomas", dijo el tenista.

Kyrgios no pudo recuperarse a tiempo de sus problemas físicos que le obligaron a retirarse del Melbourne Summer Set y decidió no competir en el Internacional de Sydney horas antes de enfrentarse al italiano Fabio Fognini en primera ronda.