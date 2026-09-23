Martina Weil se lució en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 al conseguir medalla de oro en la competencia de 400 metros de atletismo y, además, pulverizar el récord continental.

Weil dejó atrás los Juegos de Asunción 2022 en los que no pudo pararse en los más alto del podios y unos Juegos Panamericanos Santiago 2023, que si bien fueron muy exitosos en lo deportivo, pero le trajeron muchas consecuencias por hechos que iban más allá de la pista.

El oro y el récord de Martina Weil en los 400 metros

La velocista nacional dominó la final de punta a cabo y se colgó la medalla de oro con un tiempo de 50″45, muy por encima del resto de las competidoras en la pista de Rosario.

Con esa marca, Martina Weil borró el récord de los Juegos Suramericanos que tenía su propia madre, Ximena Restrepo, quien había registrado 51″31 en la edición de Valencia 1994, hace más de tres décadas.

La hija de Restrepo y Gert Weil llegaba como amplia favorita, luego de haber sido la mejor en las semifinales con 51″39, quedando a solo ocho centésimas del récord familiar que finalmente pulverizó en la definición.

La revancha de Martina Weil representando al Team Chile

El oro en Santa Fe 2026 tiene un sabor especial para la atleta chilena, ya que en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 se quedó con la plata por apenas dos centésimas, en una definición ajustadísima con la colombiana Evelis Aguilar.

Cuatro años después, la campeona panamericana de Santiago 2023 se sacó la espina y se subió a lo más alto del podio continental, en una temporada en la que ya había brillado en el World Athletics Ultimate Championship.

El récord que Martina Weil todavía persigue

Pese a la conquista, a la velocista le queda una marca pendiente, y también es de su madre: el récord sudamericano de los 400 metros, que Ximena Restrepo fijó en 49″64.

Weil se ha ido acercando temporada a temporada. Primero se convirtió en la segunda mujer de la región en bajar de los 50 segundos y luego dejó su mejor marca personal en 49″72 en la Diamond League de Zúrich, quedando a apenas ocho centésimas del registro histórico de su progenitora.

Las otras medallas del Team Chile en la jornada

La cosecha nacional no se quedó ahí en Rosario. Martín Sáenz de Santa María se colgó la medalla de plata en los 110 metros vallas con un crono de 13″81, mientras que Martín Kouyoumdjian logró el bronce en los 400 metros planos masculinos con 45″99.

Además, el canotaje le entregó otro oro al Team Chile, gracias a Jesús Martínez, quien se impuso en la prueba de Kayak Cross en una estrechísima definición ante el brasileño Murillo Sorgetz.